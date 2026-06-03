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Мэр Сергей Петрин призвал воронежцев активнее голосовать за объекты благоустройства

В лидерах сейчас находятся скверы Петровский и Ворошилова.

Источник: Комсомольская правда

У воронежцев остается не так много времени, чтобы проголосовать за парки и скверы, которые они хотели бы благоустроить в 2027 году. Мэр Сергей Петрин призвал горожан не откладывать выбор.

— У нас с вами меньше двух недель, чтобы вместе решить, какой парк или сквер станет красивее и комфортнее в следующем году. Голосование завершится 12 июня, — написал он в своем канале в мессенджере МАХ.

Фото — мэрии Воронежа.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО ПРЯМО СЕЙЧАС?

Градоначальник напомнил, что в Воронеже продолжается онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Инфраструктура для жизни») при поддержке партии «Единая Россия». От выбора каждого горожанина зависит, какое из 11 общественных пространств получит финансирование и преобразится уже в следующем году.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ?

Для этого необходимо перейти на платформу голосования (через «Госуслуги» или специальный сайт 36.gorodsreda.ru). Далее — выбрать один из 11 скверов, парков или набережных, которые ждут обновления. И отдать голос за территорию, которая важна лично для вас, ваших детей и соседей.

КАКИЕ ОБЪЕКТЫ В ЛИДЕРАХ?

По текущим данным, высокую активность набирают:

Сквер Петровский (историческое сердце города),

Сквер Ворошилова (важный рекреационный узел).

Однако итоговый результат зависит от каждого голоса. Отрыв минимален, и ваше участие может изменить расклад.

Фото — мэрии Воронежа.

КАК ГОЛОСОВАНИЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В РЕАЛЬНОСТЬ.

Сергей Петрин напомнил, что в прошлом году победила набережная Артамонова.

— Посмотрите, как меняется город благодаря нашему участию! В июне прошлого года набережная Артамонова была таким же объектом голосования — а сейчас там уже: почти готовы пешеходные и велодорожки, обустраиваются зоны отдыха и спуски к воде от жилого микрорайона, запланирована высадка деревьев и кустарников. Это не просто планы. Это пример того, как ваш выбор превращается в реальные изменения, — подчеркнул мэр.

Ваш голос — это не опрос, а решение. Каждый проголосовавший житель становится соавтором городской среды. Присоединяйтесь прямо сейчас! Давайте сделаем Воронеж еще комфортнее вместе!

Также Сергей Петрин попросил поделиться в комментариях, за какой объект голосуете вы и почему он важен для вашего района.

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