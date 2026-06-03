В художественной школе Салавата открылся кабинет компьютерной графики

Кабинет компьютерной графики оснастили в детской художественной школе города Салавата в Республике Башкортостан. Оборудование поступило по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации городского округа.
Для кабинета закупили 12 новых ноутбуков и ЖК-телевизор. Новую технику будут использовать на занятиях по предметам «Архитектурное проектирование», «Компьютерная анимация» и «Компьютерная графика». Учащиеся смогут не просто осваивать программы, а создавать настоящие проекты: от архитектурных макетов до коротких анимационных роликов.
«12 новых ноутбуков — это серьезное обновление. Дети работают с удовольствием и сами остаются после уроков, чтобы доделать проект». Архитектура — это не только карандаш и бумага. Сегодня это креативные индустрии, и мы обязаны дать детям современные инструменты", — отметила директор детской художественной школы Гюзель Ситдикова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.