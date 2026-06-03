В художественной школе Салавата открылся кабинет компьютерной графики

«12 новых ноутбуков — это серьезное обновление. Дети работают с удовольствием и сами остаются после уроков, чтобы доделать проект». Архитектура — это не только карандаш и бумага. Сегодня это креативные индустрии, и мы обязаны дать детям современные инструменты", — отметила директор детской художественной школы Гюзель Ситдикова.