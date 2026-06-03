На Дону количество ликвидаций медицинских компаний выросло в 1,6 раза

Медицинский бизнес в современных экономических условиях сталкивается с рядом вызовов, говорит заместитель главного врача МЦ «Врачъ» Татьяна Штанько. По словам эксперта, конкуренция на рынке платных медицинских услуг в Ростовской области обостряется, что в свою очередь усиливает конкуренцию за квалифицированные кадры и пациентов. «Это создает дополнительное давление на операционные и финансовые процессы. Вместе с тем растут и ожидания пациентов, которые стали более информированы и требовательны: они оценивают не только качество медицинской помощи, но и сервис, скорость обслуживания, удобство записи, доступность. Кроме того, происходит технологическая трансформация отрасли. Внедрение новых решений (ИИ, телемедицина, цифровые платформы) требует значительных инвестиций в обучение персонала и обновление инфраструктуры», — прокомментировала Татьяна Штанько.