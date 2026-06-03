Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородца осудят за организацию майнинговой фермы и хранение наркотиков

Расследование уголовного дела о причинении имущественного ущерба и хранении наркотиков завершено в Нижнем Новгороде в отношении местного жителя, который организовал майнинговую ферму. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Расследование уголовного дела о причинении имущественного ущерба и хранении наркотиков завершено в Нижнем Новгороде в отношении местного жителя, который организовал майнинговую ферму. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

По фабуле дела обвиняемый самовольно подключил ферму из 22 устройств к электросетям у себя дома в поселке Новинки. Ущерб энергокомпании, по данным следствия, превысил 5,2 млн руб. При обысках у фигуранта также обнаружили 10,7 грамма марихуаны.

Для возмещения ущерба арестовано майнинговое оборудование, два телефона, ноутбук, планшет и дом с земельным участком общей стоимостью 11,9 млн руб. Уголовное дело направлено в суд.