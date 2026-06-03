Нижегородца осудят за организацию майнинговой фермы и хранение наркотиков

По фабуле дела обвиняемый самовольно подключил ферму из 22 устройств к электросетям у себя дома в поселке Новинки. Ущерб энергокомпании, по данным следствия, превысил 5,2 млн руб. При обысках у фигуранта также обнаружили 10,7 грамма марихуаны.