В Калининграде осудили мужчину, который вырастил в теплице марихуану и хотел ее продать

В Калининграде осудили 56-летнего местного жителя. Мужчина в 2025 году вырастил в теплице коноплю и приготовил к дальнейшему незаконному сбыту марихуану — всего более 7,5 кг. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, плантатор получил 6 лет колонии.
Наркотики были изъяты из незаконного оборота.
Отбывать наказание злоумышленник будет в исправительной колонии строгого режима.
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