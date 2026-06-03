В Калининграде осудили мужчину, который вырастил в теплице марихуану и хотел ее продать

В Калининграде осудили 56-летнего местного жителя. Мужчина в 2025 году вырастил в теплице коноплю и приготовил к дальнейшему незаконному сбыту марихуану — всего более 7,5 кг. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, плантатор получил 6 лет колонии.