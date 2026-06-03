Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде осудили мужчину, который вырастил в теплице марихуану и хотел ее продать

Горожанин заготовил более 7,5 кг наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде осудили 56-летнего местного жителя. Мужчина в 2025 году вырастил в теплице коноплю и приготовил к дальнейшему незаконному сбыту марихуану — всего более 7,5 кг. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, плантатор получил 6 лет колонии.

Наркотики были изъяты из незаконного оборота.

Отбывать наказание злоумышленник будет в исправительной колонии строгого режима.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше