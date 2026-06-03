В России игроманов планируют лечить по госпрограмме

— Планируем внести законопроект — он проходит межведомственное согласование — о том, чтобы в Министерстве здравоохранения появились отдельные государственные программы профилактики и лечения лудомании, чтобы они финансировались, в том числе со стороны рынка, о том, чтобы была социальная реклама, — пояснил Метелев.