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В России игроманов планируют лечить по госпрограмме

Депутаты Госдумы разработали законопроект о госпрограмме по профилактике и лечению зависимости от азартных игр.

Депутаты Госдумы разработали законопроект о госпрограмме по профилактике и лечению зависимости от азартных игр. Как сообщил ТАСС глава комитета по молодежной политике Артем Метелев, в скором времени проект будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

— Планируем внести законопроект — он проходит межведомственное согласование — о том, чтобы в Министерстве здравоохранения появились отдельные государственные программы профилактики и лечения лудомании, чтобы они финансировались, в том числе со стороны рынка, о том, чтобы была социальная реклама, — пояснил Метелев.

Он напомнил, что с 1 сентября заработает приказ Минздрава, расширяющий оказание медпомощи пациентам, страдающим зависимостью от азартных игр, в том числе по направлению «психиатрия-наркология».

Изображение создано при помощи ИИ.