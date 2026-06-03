Арбитраж выставил гамбургский счет

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел иск верфи «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) к германской Schottel Gesellschaft mit beschrnkter Haftung. Истец потребовал от бывшего контрагента, с которым работал более 10 лет, €1,8 млн в виде уплаченного аванса за поставку винторулевых колонок для сухогрузов проекта RSD59 и €184 тыс. евро неустойки. Как писал «Ъ», судовые комплектующие нижегородский завод заказал и авансировал в 2020 году, поставки ожидались в 2022—2024 году. Однако с введением санкций США и Евросоюза после начала спецоперации на Украине поставки в Россию были заблокированы, как и расчеты с российскими контрагентами. Тем не менее, по данным «Ъ», давние партнеры пробовали урегулировать договоренности и до последнего тянули с судебными разбирательствами.