Анастасия Волочкова рассказала о претендентах на ее руку и сердце

Российская балерина Анастасия Волочкова призналась, сколько у нее претендентов на руку и сердце. Об этом она сообщила Общественной службе новостей.
Поводом для слухов о возможном замужестве стали её съемки в ток-шоу, где она примеряла свадебное платье.
Волочкова отметила, что ещё не определилась с желанием выйти замуж и испытывает сомнения по этому поводу. Она подчеркнула, что свобода для неё имеет огромное значение, но «время покажет, как будут развиваться события».
Кроме того, экс-прима Большого театра уточнила, что у неё есть несколько претендентов на руку и сердце, однако имена этих людей раскрывать не стала.
Раньше сообщалось, что нижегородская певица выступила вместе с Волочковой, Агурбаш и Воробей.