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Анастасия Волочкова рассказала о претендентах на ее руку и сердце

Пока она не готова назвать имя своего будущего супруга.

Источник: Время

Российская балерина Анастасия Волочкова призналась, сколько у нее претендентов на руку и сердце. Об этом она сообщила Общественной службе новостей.

Поводом для слухов о возможном замужестве стали её съемки в ток-шоу, где она примеряла свадебное платье.

Волочкова отметила, что ещё не определилась с желанием выйти замуж и испытывает сомнения по этому поводу. Она подчеркнула, что свобода для неё имеет огромное значение, но «время покажет, как будут развиваться события».

Кроме того, экс-прима Большого театра уточнила, что у неё есть несколько претендентов на руку и сердце, однако имена этих людей раскрывать не стала.

Раньше сообщалось, что нижегородская певица выступила вместе с Волочковой, Агурбаш и Воробей.