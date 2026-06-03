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В двух населенных пунктах Свердловской области открылись медпункты

Они оснащены необходимым диагностическим и лечебным оборудованием.

Два модульных фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) открылись для 500 жителей деревни Озерки и села Марийские Ключики в Свердловской области. Медучреждения возвели в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном департаменте информационной политики.

«Новые фельдшерско-акушерские пункты оснащены необходимым диагностическим и лечебным оборудованием. Особое внимание наши медики уделяют профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета», — сказал главный врач Красноуфимской районной больницы, к которой относятся ФАПы, Вугар Абдуллаев.

Он отметил, что местные жители активно пользуются возможностью пройти в медпунктах вакцинацию и диспансеризацию, а также посещают школы здоровья.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.