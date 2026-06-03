Два масштабных культурных фестиваля проходят в Нижнем Новгороде

В этом году на фестиваль в театре «Комедiя» было подано 124 заявки из 77 городов России и стран ближнего зарубежья. В этом году спектакли представили театры из Беларуси, Казахстана, Узбекистана. Среди нижегородских участников — ТЮЗ и «Комедiя». Фестиваль будет проходить до 9 июня.