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Два масштабных культурных фестиваля проходят в Нижнем Новгороде

Два масштабных культурных фестиваля «Комедiя-ФЕСТ» и «Осень в “Швейцарии” стартовали в Нижнем Новгороде.

Источник: Живем в Нижнем

Два масштабных культурных фестиваля «Комедiя-ФЕСТ» и «Осень в “Швейцарии” стартовали в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В этом году на фестиваль в театре «Комедiя» было подано 124 заявки из 77 городов России и стран ближнего зарубежья. В этом году спектакли представили театры из Беларуси, Казахстана, Узбекистана. Среди нижегородских участников — ТЮЗ и «Комедiя». Фестиваль будет проходить до 9 июня.

Джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии» стартовал сразу на трех площадках — на центральной парковой площади, в Планетарии-1 и Доме народного единства. Всего в программе 12 мероприятий — выставки, экскурсии, лекции и концерты. Три музыкальных дня состоятся 18, 19 и 20 сентября.

Напомним, группа «Моя Мишель» выступит на фестивале «Золотая хохлома» в Семенове.