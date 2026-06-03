Компьютер Стива Джобса показали на ПМЭФ-2026

— Это личный компьютер, который Джобс подарил инженеру Аллану Алкорну, его работодателю и владельцу компании «Атари», в благодарность за то, что он поверил в него. Алкорн использовал именно это устройство у себя дома вплоть до 1986 года, а потом выставил на аукцион, — рассказали «КП-Петербург» коллекционеры.