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Компьютер Стива Джобса показали на ПМЭФ-2026

Подобных экземпляров практически нет на рынке.

Источник: Комсомольская правда

Счастье для гиков и компьютерных гениев — на ПМЭФ-2026 показали компьютер, который принадлежал лично Стиву Джобсу. Его выставила одна из компаний, которая занимается коллекционированием редких вещей, в том числе связанных с кино. Как передает с полей форума корреспондент «КП-Петербург», это редкая модель Apple II. По словам сотрудника фирмы, таких в мире практически не осталось. А конкретно эта модель уникальна из-за хозяина.

— Это личный компьютер, который Джобс подарил инженеру Аллану Алкорну, его работодателю и владельцу компании «Атари», в благодарность за то, что он поверил в него. Алкорн использовал именно это устройство у себя дома вплоть до 1986 года, а потом выставил на аукцион, — рассказали «КП-Петербург» коллекционеры.

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