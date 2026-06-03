Что мешает фармотрасли увеличить выпуск отечественных лекарств

Некоторые компании, свидетельствует Алексей Кедрин, не только не предпринимают усилий по преодолению «долины смерти», а просто обходят ее стороной: завозят импортные фармсубстанции и, претендуя на преференции от государства, выдают их за произведенные в России. Поэтому с первого июля в области фармацевтики начнет действовать балльная система прослеживания и оценки локализации лекарственного производства. Максимальные 100 баллов будут начисляться в том случае, если на территории ЕАЭС произведена не только готовая лекарственная форма, но и ее «сердцевина» — фармацевтическая субстанция. «Чемпионы» смогут рассчитывать на преференции при распределении госзаказов и льготное кредитование. Ассоциация «Химфармтех» предлагает поощрять компании и пониженной с 22 до 10 процентов ставкой НДС. А еще хорошо бы пересмотреть сроки исполнения государственных контрактов, потому что за два-три года невозможно не только разработать новый лекарственный препарат, но даже просто организовать его выпуск.