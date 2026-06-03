Что мешает фармотрасли увеличить выпуск отечественных лекарств

По итогам 2025 года объем госзакупок лекарственных средств в России превысил триллион рублей. К сожалению, на долю полностью отечественных препаратов приходится менее одного процента этой суммы, сообщил на форуме «ХимТех Урал» в Екатеринбурге глава Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Алексей Кедрин. По его мнению, решение этой проблемы должно заключаться не в отказе от импорта, а в расширении предложения российской продукции. Ведь опыт времен пандемии, когда порядка 80 стран отказались от обязательств по поставке медицинских изделий и лекарственных средств в Россию просто потому, что «надо самим», показал: в критической ситуации надежнее всего полагаться на собственные ресурсы.
По выражению руководителя ассоциации «Химфармтех» Антонины Мельниченко, безопасность страны обеспечивается тремя «китами»: передовым образованием, здравоохранением и армией. Но чтобы достигнуть цели, придется преодолеть несколько серьезных барьеров.
Что касается образования, в частности подготовки будущих разработчиков и изготовителей лекарственных препаратов, свой опыт представил Уральский федеральный университет, в стенах которого действует Научно-образовательный и инновационный центр химико-фармацевтических технологий. В этом году Уральской химической школе, основанной академиком Исааком Постовским, исполняется сто лет. За этот век воспитанниками школы, представленной в первую очередь Институтом органического синтеза УрО РАН, носящим имя академика, разработаны и прошли проверку войнами, мирным временем и тем же ковидом противобактериальные, противотуберкулезные, противоопухолевые, противогриппозные соединения и препараты.
Центр химфармтехнологий продолжает и развивает эти традиции. Под наставничеством специалистов вуза и академического института и в тесном взаимодействии с фармацевтической промышленностью студенты участвуют во всех этапах создания лекарств: в фундаментальных исследованиях, разработке и коммерциализации новых препаратов. Так, один из флагманских проектов — создание противодиабетического лекарственного средства — сейчас выходит на этап клинических испытаний.
По словам директора центра Алисы Козициной, сотрудничество ученых и промышленников позволяет не только выращивать молодых продвинутых профессионалов, но и преодолевать разрыв между исследованиями и производством конечного продукта — так называемую «долину смерти». Фармацевтика — отрасль капиталоемкая, при этом риски ошибиться в химических формулах высоки, регуляторные требования к продуктам, претендующим на клинические испытания, неумолимы, путь до регистрации препарата занимает с десяток лет.
Некоторые компании завозят импортные фармсубстанции и, претендуя на преференции от государства, выдают их за отечественные.
— Наша задача — доводить разработку до состояния, максимально пригодного для промышленного внедрения. Так формируется доверие к ученым со стороны инвесторов и промышленности. Они становятся проектными и стратегическими партнерами и готовы вкладываться в наши оригинальные разработки, — подчеркнула Алиса Козицина.
Некоторые компании, свидетельствует Алексей Кедрин, не только не предпринимают усилий по преодолению «долины смерти», а просто обходят ее стороной: завозят импортные фармсубстанции и, претендуя на преференции от государства, выдают их за произведенные в России. Поэтому с первого июля в области фармацевтики начнет действовать балльная система прослеживания и оценки локализации лекарственного производства. Максимальные 100 баллов будут начисляться в том случае, если на территории ЕАЭС произведена не только готовая лекарственная форма, но и ее «сердцевина» — фармацевтическая субстанция. «Чемпионы» смогут рассчитывать на преференции при распределении госзаказов и льготное кредитование. Ассоциация «Химфармтех» предлагает поощрять компании и пониженной с 22 до 10 процентов ставкой НДС. А еще хорошо бы пересмотреть сроки исполнения государственных контрактов, потому что за два-три года невозможно не только разработать новый лекарственный препарат, но даже просто организовать его выпуск.
В то же время председатель совета директоров фармацевтического завода в Новоуральске Александр Петров отмечает, что переход с импортного на отечественное сырье затруднен процедурными особенностями.
— Поменять поставщиков фармпредприятий можно только через минздрав. С этой задачей мы столкнулись в 2022 году, когда из-за отказов европейских компаний пришлось переходить на поставки из Китая. Кто захочет перейти на российские продукты, также должен быть готов к большой работе и закладывать соответствующие сроки, — посоветовал Петров.
А главный барьер заключается не в процедурах и не в стоимости отечественной продукции (у китайских или индийских конкурентов она ниже за счет более скромных производственных затрат, глобальной географии продаж, масштабности производства, а теперь еще и крепкого рубля), а в качестве, вызывающем нарекания.
— Сколько бы мы ни тестировали продукты российских производителей, к примеру метанол, их сырье для фармацевтики не годится. То же касается вспомогательных средств для готовых лекарственных форм. Здесь требуется максимальная чистота, потому что они попадут в кровь пациента. Но и в этом случае мы не нашли российского сырья необходимого качества, — посетовал Александр Петров.
Но вместо того, чтобы добиваться улучшений, российские поставщики, по его словам, через несколько лет попыток нередко просто закрывают производство. Эксперт уверен: трудности будут преодолены, но участникам отрасли нужны упорство, инвестиции и время.