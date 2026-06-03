Идти придется далеко: мэрия Волгограда выделила 2000 мест на парковках на матче Россия — Буркина Фасо

В Волгограде мэрия выделила всего 2000 парковочных мест для зрителей матча Россия — Буркина-Фасо, который пройдет 5 июня на «Волгоград Арене». Учитывая, что стадион вмещает 45 тысяч человек, это совсем мало. К тому же, эти стоянки довольно далеко от стадиона. Лучше воспользоваться общественным транспортом, который будет работать в усиленном режиме.