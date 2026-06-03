Скончалась известная по фильму «Реальные пацаны» актриса Елена Панджариди

В конце прошлого года в своих соцсетях она написала: «Год был хорошим. Спасибо ему и Богу за все. Правда, болезнь еще не отступила, но победим!!! Победа будет за нами во всех сферах!!! Были поездки, съемки, спектакли со студентами. Я герой выпускных четырех с половиной cпектаклей. 2026 — выпуск…».