Учёные ВНИРО рассказали о причине мора карася и сазана на Дону

— Буквально несколько дней назад у нас прошло совещание, посвящённое этой теме. Почему-то именно в этом году волгогардцы очень чувствительно относятся к гибели рыбы. Мы фиксируем довольно большое количество обращений, однако в целом, по нашей оценке, ситуация с гибелью находится в пределах нормы. Более того, на Дону отсутствуют промышленные производства и антропогенное воздействие человека сведено к минимуму, а по результатам исследования проб воды не отмечается превышение предельно допустимых уровней содержания опасных химических веществ, — подчеркнул начальник Цимлянского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства Максим Воробьёв.