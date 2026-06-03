Пошаговые рецепты домашнего мороженого: пломбир, клубничное, банановое без сахара, сорбет и другие

Охлажденную основу для мороженого переливают в чашу и запускают прибор. В зависимости от модели процесс занимает от 20 до 40 минут. После этого десерт уже напоминает мягкое мороженое, которое можно есть сразу или дополнительно заморозить в контейнере в течение 2−4 часов для более плотной текстуры.