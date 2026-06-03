Нижегородец организовал майнинговую ферму и наркоплантацию в своем доме

Нижегородец занимался майнингом и выращивал марихуану в своем доме в Новинках. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Для работы майнинговой фермы нижегородец самовольно подключился к электросетям. Полицейские нашли в его доме 22 устройства для добычи криптовалюты. За несколько месяцев он похитил электричество на 5,2 млн рублей.
Кроме того, при обыске в доме был обнаружен куст марихуаны, который вырастил хозяин. На имущество нижегородца стоимостью более 11,9 млн рублей наложили арест. Сейчас расследование завершено, уголовное дело направили в суд.
Напомним, причинившую ущерб на 1,4 млн рублей майнинговую ферму накрыли в Нижнем Новгороде.