Покрытие 4G усилили на берегу Сурского водохранилища Пензенской области

Дополнительную инфраструктуру связи вблизи Сурского водохранилища установили в Пензенской области. Работа по улучшению качества связи и скоростного интернета в регионе соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в областном министерстве цифрового развития и связи.
Телеком-оборудование оператора «МегаФон» улучшило покрытие в селе Старая Яксарка, расположенном в непосредственной близости от водоема. После проведенных работ жители и гости населенного пункта выходят в сеть на средней скорости 50 Мбит/с, а максимальная достигает 225 Мбит/c.
«В самой Старой Яксарке проживает более 400 человек. Кроме того, через село проезжают жители региона, направляющиеся на отдых к водохранилищу. Учитывая нагрузку на сеть, мы ввели новое оборудование, обслуживающее в том числе прибрежную зону и находящийся рядом кемпинг. Сейчас здесь в полной мере можно пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами: онлайн-кинотеатрами, приложениями банков, видеосвязью с близкими», — рассказал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.