Покрытие 4G усилили на берегу Сурского водохранилища Пензенской области

«В самой Старой Яксарке проживает более 400 человек. Кроме того, через село проезжают жители региона, направляющиеся на отдых к водохранилищу. Учитывая нагрузку на сеть, мы ввели новое оборудование, обслуживающее в том числе прибрежную зону и находящийся рядом кемпинг. Сейчас здесь в полной мере можно пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами: онлайн-кинотеатрами, приложениями банков, видеосвязью с близкими», — рассказал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.