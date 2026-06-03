При снижении спроса застройщикам Кургана посоветовали создать задел на будущее

В Зауралье в этом году предполагается построить 300 тысяч квадратных метров жилья. В региональном департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ не сомневаются, что план выполнят, а скорее, как и в предыдущие годы, перевыполнят. Все предпосылки для этого есть. В муниципалитетах без проволочек выделяются участки как под многоквартирные дома, так и под индивидуальное жилищное строительство. Значительный прирост показателей обеспечивает комплексное развитие территорий (КРТ). Этот механизм был запущен в 2021 году и активно развивается. В КРТ в Зауралье вовлечены участки площадью 862 гектара, заключены 20 договоров еще на 349,7. Ожидаемый ввод по этой программе до 2035 года — 2,1 миллиона квадратных метров. Только через КРТ будет расселено 70 тысяч квадратов аварийного жилья.