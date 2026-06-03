При снижении спроса застройщикам Кургана посоветовали создать задел на будущее

К концу года на рынке жилья ожидаются структурные изменения, которые продолжатся в 2027-м. По прогнозу Минстроя РФ, они будут вызваны переменами в кредитно-денежной политике и параметрах некоторых жилищных госпрограмм. Если до 2024-го в стране активно возводили жилье, то сейчас главное — достичь баланса спроса и предложения и реализовать все начатые проекты.
Изменений в отрасли ждут и в уральских регионах, хотя ситуация у всех разная. К примеру, Свердловская область с начала года существенно нарастила ввод жилья и укрепила лидерские позиции в стране, благо и продажи на Среднем Урале идут неплохо. А вот Челябинская и Курганская области по этим показателям заметно просели. Состояние рынка зависит от демографии, доходов населения, доступности льготных и рыночных программ, себестоимости строительства и еще целого ряда факторов.
В Зауралье в этом году предполагается построить 300 тысяч квадратных метров жилья. В региональном департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ не сомневаются, что план выполнят, а скорее, как и в предыдущие годы, перевыполнят. Все предпосылки для этого есть. В муниципалитетах без проволочек выделяются участки как под многоквартирные дома, так и под индивидуальное жилищное строительство. Значительный прирост показателей обеспечивает комплексное развитие территорий (КРТ). Этот механизм был запущен в 2021 году и активно развивается. В КРТ в Зауралье вовлечены участки площадью 862 гектара, заключены 20 договоров еще на 349,7. Ожидаемый ввод по этой программе до 2035 года — 2,1 миллиона квадратных метров. Только через КРТ будет расселено 70 тысяч квадратов аварийного жилья.
В то же время эксперты констатируют: в областном центре почти все свободные участки уже заняты, осталось не более 250−300 перспективных гектаров.
— Курган достиг максимума, — говорит начальник управления архитектуры, строительства и градостроительства департамента Даниил Вольман. — В следующем году начнем обсуждать новый генплан города на ближайшие 20 лет, и сразу возникнет вопрос: как будет идти развитие дальше? Земли больше нет.
Между тем в новостройках Кургана очень много пустующих жилых помещений.
— Если год назад все квартиры были проданы еще до ввода в эксплуатацию, то сейчас 30−40 процентов готового жилья не реализовано: нет доступного льготного механизма для покупателей, — говорит глава крупной строительной компании Евгений Сергеев.
Однако стоимость квадратных метров не снижается, а наиболее доступные варианты быстро раскупают в рамках льготных программ. Ситуация с продажами сразу отразилась и на строительстве. За четыре месяца этого года в Зауралье сдано 115,1 тысячи квадратных метров жилья — на 40,9 процента меньше, чем в январе-апреле 2025-го. Ввод индивидуальных домов, которые занимают в общем объеме львиную долю — 97,2 тысячи квадратов, тоже сократился на 21 процент. Все ждут решительных действий от правительства РФ, потому что жилищное строительство тянет за собой другие отрасли: для каждого нового ЖК требуются транспортная, дорожная, инженерная инфраструктура, учреждения образования, культуры, подтягивается и малый бизнес. Все это дополнительные рабочие места.
По словам председателя комитета по экономической политике Курганской облдумы Евгения Кафеева, в экономике всегда чередуются этапы роста и спада. Но правила меняются, и денежно-кредитная политика тоже нормализуется. А пока строителям нужно создать задел на будущее.
Но что делать с пустующими квартирами, в которые застройщики вложились, но не могут отбить свои деньги? Зампред комитета Госдумы Каплан Панеш предложил государству выкупать их со скидкой и передавать нуждающимся — многодетным семьям, детям-сиротам, участникам СВО. И застройщики будут не в убытке, и людям — помощь.
Прямая речь.
Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ:
— По итогам первого квартала 2026 года общий ввод жилья составил 23 миллиона квадратных метров. Строительный комплекс продолжает работать в непростых условиях, и тем важнее сохранять высокую дисциплину. Отмечу, что все обязательства по достижению показателей нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и госпрограмм сохраняются, и мы должны их выполнить, эффективно используя каждый рубль.