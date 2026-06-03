Стройку худшколы в белгородском Губкине продолжит местный «Кмастрой» за 91 млн

По данным портала госзакупок, строительство детской художественной школы в Губкине ведется с 2023 года. Контракты на предыдущие три этапа в общей сложности на 505,8 млн руб. заключались с господином Сапрыкиным. При этом соглашение на первую очередь строительства за 90 млн руб. было расторгнуто по договоренности сторон в октябре 2024 года «в связи с уменьшением объемов работ». В то же время стоимость исполненных подрядчиком обязательств составила 87,9 млн руб.