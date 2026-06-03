Т2 и VK расширяют сотрудничество в сфере больших данных и рекламных технологий

Ключевым пунктом подписанного соглашения стало развитие сотрудничества в сфере цифровой рекламы. Компании намерены создавать и развивать новые инструменты таргетирования для повышения точности донесения сообщений до целевых аудиторий, улучшать качество аналитики и разрабатывать новые кросс-канальные продукты для продвижения. Это позволит предлагать клиентам более точные и эффективные инструменты для продвижения товаров и услуг.