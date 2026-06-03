Пассажиропоток в нижегородском метро ежегодно растет на миллион человек

Пассажиропоток в нижегородском метрополитене демонстрирует стабильный ежегодный рост, увеличиваясь примерно на один миллион поездок каждый год. Об этом сообщили эксперты в ходе круглого стола, прошедшего в Доме народного единства, передает MAX-канал «МетроНН».
Участники обсуждения подчеркнули, что вопросы развития подземного транспорта Нижнего Новгорода на сегодняшний день считаются наиболее приоритетными и перспективными. Специалисты сошлись во мнении, что за четыре года активного возведения новых станций столице Приволжья удалось полностью избежать транспортного коллапса и проблемы долгостроев.
На данный момент нижегородское метро уверенно преодолело самые сложные технологические этапы масштабных работ. Подземка постепенно трансформируется в надежный транспортный каркас города, который успешно интегрируется с другими экологичными видами транспорта и создает комфортные условия для пешеходов, пассажиров и автомобилистов.
Ранее сообщалось, что сборку второго щита для метро начали под улицей Горького в Нижнем Новгороде.