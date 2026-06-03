Пассажиропоток в нижегородском метро ежегодно растет на миллион человек

Участники обсуждения подчеркнули, что вопросы развития подземного транспорта Нижнего Новгорода на сегодняшний день считаются наиболее приоритетными и перспективными. Специалисты сошлись во мнении, что за четыре года активного возведения новых станций столице Приволжья удалось полностью избежать транспортного коллапса и проблемы долгостроев.