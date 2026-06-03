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Власти Екатеринбурга подписали договор о поставке 50 новых трамваев

Для Екатеринбурга приобрели 50 новых трехсекционных трамваев.

Источник: Комсомольская правда

Власти Екатеринбурга подписали договор о поставке 50 трехсекционных трамваев. 20 вагонов должны привезти до 30 сентября 2026 года, остальные — до 25 декабря. Напомним, что на закупку новых трамваев из бюджета города выделили более 13 миллиардов рублей, однако в ходе аукциона итоговую стоимость удалось снизить на 2,2 миллиарда рублей.

— Низкопольные трамваи максимальной пассажировместимостью 150 человек будут оснащены современной системой климат-контроля, светодиодным освещением и системой автоматизированной оплаты, — сообщили в мэрии.

Кроме того, в трамваях установлена система радиоинформирования для слабовидящих пассажиров и предусмотрены места для инвалидов-колясочников.

Гарантийный срок эксплуатации машин — два года или пробег 100 тысяч километров. Срок службы вагонов — не менее 30 лет. Транспорт полностью адаптирован для работы на Урале: он способен работать при температуре от −40 до +40 градусов.

Отмечается, что кроме 50 трамваев парк общественного транспорта пополнят 55 троллейбусов с повышенным автономным ходом и 15 автобусов особо большого класса.