Власти Екатеринбурга подписали договор о поставке 50 новых трамваев

Власти Екатеринбурга подписали договор о поставке 50 трехсекционных трамваев. 20 вагонов должны привезти до 30 сентября 2026 года, остальные — до 25 декабря. Напомним, что на закупку новых трамваев из бюджета города выделили более 13 миллиардов рублей, однако в ходе аукциона итоговую стоимость удалось снизить на 2,2 миллиарда рублей.
— Низкопольные трамваи максимальной пассажировместимостью 150 человек будут оснащены современной системой климат-контроля, светодиодным освещением и системой автоматизированной оплаты, — сообщили в мэрии.
Кроме того, в трамваях установлена система радиоинформирования для слабовидящих пассажиров и предусмотрены места для инвалидов-колясочников.
Гарантийный срок эксплуатации машин — два года или пробег 100 тысяч километров. Срок службы вагонов — не менее 30 лет. Транспорт полностью адаптирован для работы на Урале: он способен работать при температуре от −40 до +40 градусов.
Отмечается, что кроме 50 трамваев парк общественного транспорта пополнят 55 троллейбусов с повышенным автономным ходом и 15 автобусов особо большого класса.