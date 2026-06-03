Компании сестры Кропоткина одобрили проект строительства дома рядом с «Невским Парком»

Экспертиза одобрила проект строительства многоквартирного жилого дома в районе улиц Невского и Арсенальной в Калининграде. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
Положительное заключение получило ООО «Миранд Групп» (Калининград). Согласно данным онлайн-платформы для проверки контрагентов «За честный бизнес», компания принадлежит Наталье Мазилкиной (сестре спикера регионального Заксобрания Андрея Кропоткина). Проектную документацию готовило ООО «Проектный институт “СтройПроект”», прекратившее деятельность 18 марта 2026 года в связи с реорганизацией в АО «Проектный институт “Стройпроект” (учредитель — индивидуальный предприниматель, депутат горсовета Калининграда Павел Макаров). В качестве экспертной организации выступило ООО “Негосударственная экспертиза” (Калининград). Положительное заключение было получено 2 июня 2026 года.
Строительство запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:15:131007:3312 на ул. Невского. Его площадь — 13 269 кв.м, кадастровая стоимость — 84 911 648,25 ₽
В мае 2023 года региональные власти выдали ООО «Миранд Групп» разрешение на строительство трёх девятиэтажек на улице Невского на участке с кадастровым номером 39:15:131007:1874, который в настоящее время не существует. Участок был расположен за домами № 192 и 192к7 и ограничен с другой стороны ЖК «Невский Парк» от компании «КалининградСтройИнвест». Руководитель АО «Холдинг Калининградстройинвест» — депутат Заксобрания Валерий Макаров. Разрешение на строительство областное правительство выдало «Миранд Групп» до 26 мая 2029 года. Компания с таким названием в 2014 году упоминалась в декларации Андрея Кропоткина, возглавлявшего тогда горсовет.
Индивидуальный предприниматель Наталья Мазилкина также строит скандально известный дом на проспекте Победы, 8 в Калининграде.