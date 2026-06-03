Компании сестры Кропоткина одобрили проект строительства дома рядом с «Невским Парком»

В мае 2023 года региональные власти выдали ООО «Миранд Групп» разрешение на строительство трёх девятиэтажек на улице Невского на участке с кадастровым номером 39:15:131007:1874, который в настоящее время не существует. Участок был расположен за домами № 192 и 192к7 и ограничен с другой стороны ЖК «Невский Парк» от компании «КалининградСтройИнвест». Руководитель АО «Холдинг Калининградстройинвест» — депутат Заксобрания Валерий Макаров. Разрешение на строительство областное правительство выдало «Миранд Групп» до 26 мая 2029 года. Компания с таким названием в 2014 году упоминалась в декларации Андрея Кропоткина, возглавлявшего тогда горсовет.