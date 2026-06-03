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Семью эвакуировали из села в Красноярском крае из-за угрозы подтопления

Семья временно разместилась у соседей.

В Курагинском округе из-за подъёма Тубы эвакуировали семью из трёх человек. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

Утром 3 июня спасатели Минусинского поисково-спасательного отделения эвакуировали семью из села Мурино Курагинского округа. Из-за поднятия уровня воды в реке Туба возникла угроза подтопления частного жилого дома.

Спасатели оперативно вывезли двух взрослых и 17-летнего подростка в безопасное место. Семья временно разместилась у соседей.

Ранее ым сообщали, что накануне восемь человек эвакуировали из-за подъёма воды в Тубе в Красноярском крае.