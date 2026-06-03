Федеральный застройщик инвестирует 7,5 млрд рублей в создание курорта на юге России

Девелопер «Точно» и администрация Краснодарского края заключили соглашение о реализации федерального курорта «Собер-Баш курорт», в проект вложат 7,5 миллиарда рублей.
3 июня на площадке Петербургского международного экономического форума девелопер и администрация Краснодарского края заключили соглашение о реализации проекта. Документ подписали вице-президент по развитию стратегических партнерств федерального застройщика Евгений Фельд, вице-губернатор региона Александр Руппель и глава Северского района Кубани Алексей Чеверев. Общий объем инвестиций составит 7,5 млрд рублей.
«Северский район — очень перспективная локация для развития туризма в предгорье Кавказа. В последние годы район активно развивается как популярное туристическое направление — за три года турпоток здесь вырос на 30%. Развитие туристической инфраструктуры позволит существенно увеличить турпоток в муниципалитет и диверсифицировать туристическое предложение на курортах Краснодарского края в целом», — прокомментировал вице-губернатор Александр Руппель.
Девелопер построит курорт нового поколения площадью 208 га в 40 минутах езды от Краснодара. Здесь появятся пятизвездочный отель, частный коттеджный поселок на 174 виллы и акватермальный комплекс нового поколения площадью 5 тыс. кв. м. Оздоровительный спа-центр будет включать уникальные бассейны-чаши под открытым небом и 15 видов бань и саун. На территории построят теннисный и падел-корты, рестораны, амфитеатр для концертов и кинопоказов, вертолетную площадку.
Особое внимание в проекте будет уделено сохранению природного ландшафта и развитию рекреационной инфраструктуры: для местных жителей и гостей курорта создадут 70 га общедоступных зеленых пространств. Вдоль центрального шоссе появится цветущая аллея, на которой высадят более 4 тыс. растений.
Кроме того, 27 га займут виноградники и яблоневые сады. Курорт станет новым направлением энотуризма в России. На территории собственной винодельни «Широта 45» планируется выпускать порядка 60 тыс. бутылок в год, включая игристые, белые и красные вина.
«Мы создаем проект, который станет точкой притяжения для гостей благодаря новым форматам отдыха и высокому уровню инфраструктуры. Курорт позволит раскрыть туристический потенциал Северского района, привлечет дополнительные инвестиции и станет важным драйвером для развития туризма в Краснодарском крае», — прокомментировал Евгений Фельд.
В проекте также предусмотрено шесть авторских туристических маршрутов протяженностью от 5 до 13 км. Тропы трех уровней сложности разработаны совместно с Русским географическим обществом и Министерством природных ресурсов Краснодарского края.
Федеральный застройщик сохраняет устойчивые позиции на рынке недвижимости и последовательно реализует стратегию развития регионов. Компания продолжает инвестировать в масштабные проекты, демонстрируя уверенность в долгосрочных планах. Реализация объекта позволит создать на юге России новый центр внутреннего туризма. Завершить строительство всего проекта планируется в 2029 году.