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18-летняя калининградка решила подзаработать на продаже гашиша и попалась

Девушка согласилась за деньги устраивать тайники с наркотиком, но об этом узнали полицейские.

В Калининграде будут судить закладчицу наркотиков. В свои 18 лет девушка проходит по статье о покушении на сбыт гашиша в крупном размере, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Известно, что в интернете горожанка общалась с неустановленными пока организаторами преступного бизнеса и согласилась выполнять роль закладчика за денежное вознаграждение. Ей выдали крупную партию гашиша, которую она должна была распихать по тайникам на территории Калининграда.

Об этом узнали в полиции — из незаконного оборота изъяты наркотики как из уже оборудованных тайников, так и при личном досмотре. Общая масса гашиша составила более 103 г.

Девушка под домашним арестом, впереди суд.

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