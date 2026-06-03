В Татарстане провели уборку на берегах Заинского водохранилища

Акция «Вода России» прошла на берегах Заинского водохранилища в Татарстане. Мероприятие было организовано по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов республики.
Субботник также стал частью санитарного двухмесячника. Его основной целью является очистка территорий населенных пунктов, выявление и ликвидация свалок, накопившихся за зимний период. За несколько часов активисты собрали более 20 мешков мусора с берегов Заинского водохранилища.
В то же время в Нижнекамске состоялась высадка деревьев на улице Соболевской. Участие в экоакции приняли более 50 человек, которые посадили 250 пирамидальных тополей.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.