На ПМЭФ показали новое поколение экономичных ИИ-моделей

«Для большинства прикладных задач важнее не объем памяти модели, а ее способность рассуждать и опираться на предоставленные данные. Наш проект — это попытка построить именно такое когнитивное ядро. Мы считаем, что это важный шаг к будущему, где небольшие модели будут эффективно взаимодействовать с инструментами, а не пытаться хранить весь мир внутри своих весов (обучаемых параметров модели — прим. ТАСС)», — заявил генеральный директор AIRI Иван Оселедец.