На ПМЭФ показали новое поколение экономичных ИИ-моделей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Российские ученые представили на ПМЭФ-2026 семейство компактных моделей ИИ, которые способны выполнять роль когнитивного ядра и взаимодействовать с внешними инструментами, базами данных и поисковыми системами и при этом не требуют больших вычислительных мощностей. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Института искусственного интеллекта AIRI.
«Для большинства прикладных задач важнее не объем памяти модели, а ее способность рассуждать и опираться на предоставленные данные. Наш проект — это попытка построить именно такое когнитивное ядро. Мы считаем, что это важный шаг к будущему, где небольшие модели будут эффективно взаимодействовать с инструментами, а не пытаться хранить весь мир внутри своих весов (обучаемых параметров модели — прим. ТАСС)», — заявил генеральный директор AIRI Иван Оселедец.
Как объясняют исследователи, большинство существующих больших языковых моделей развиваются экстенсивным путем — каждое их новое поколение содержит все больше параметров и хранит огромный объем знаний непосредственно во внутренних весах модели. Такой подход позволяет отвечать практически на любые вопросы, но делает системы дорогими в обучении и эксплуатации, а также заставляет ИИ чрезмерно полагаться на свои знания и игнорировать внешние источники информации.
Специалисты AIRI при поддержке Сбера предложили принципиально другой подход для разработки систем ИИ, получивший имя Optimal Cognitive Core. В соответствии с этим подходом нейросеть представляет собой компактное когнитивное ядро, сосредоточенное не на хранении знаний, а на способности анализировать информацию, строить логические связи между фактами и корректно работать с внешними источниками данных.
Как показали опыты, построенная на базе этого подхода система ИИ, способная использовать внешние данные, обрабатывает запросы в 1,5−2 раза быстрее решений, использующих большие языковые модели, и тратит на это в 1,5 раза меньше вычислительных ресурсов. При этом благодаря небольшим размерам ее можно запускать на ноутбуке или смартфоне.
Решение уже выложено в открытый доступ и может использоваться в финансовых сервисах, корпоративных базах знаний, клиентской поддержке, а также в различных юридических и медицинских системах, где критически важно отвечать строго по документам и избегать ошибок.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.