Ветераны становления Калининградской области получат к 80-летнему юбилею региона единовременную выплату 30 тысяч рублей

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных принял решение о введении дополнительной меры социальной поддержки для ветеранов становления региона. Выплата приурочена к 80-летию Калининградской области, которое отмечается в этом году.
Как пояснила заместитель председателя правительства региона — министр социальной политики Анжелика Майстер, всем ветеранам становления выплата поступит в июне на банковскую карту или через почтовое отделение. Для получения денег не требуется обращаться с заявлением в Центр социальной поддержки населения — средства будут перечислены в беззаявительном порядке.
Размер выплаты составляет 30 тысяч рублей. Её получат граждане, имеющие статус ветерана становления Калининградской области и проживающие на территории региона. На банковскую карту средства перечислят 15 июня. Через почтовые отделения мера социальной поддержки будет доставляться на дом с 3 по 24 июня вместе с пенсией.
Напомним, что ветераны становления области, а также граждане, внесшие весомый вклад в развитие региона, также получают юбилейные медали «80 лет Калининградской области». Вручение наград проходит в ходе торжественных мероприятий в муниципалитетах региона. Первые медали ветеранам вручил губернатор Алексей Беспрозванных.