Ветераны становления Калининградской области получат к 80-летнему юбилею региона единовременную выплату 30 тысяч рублей

Как пояснила заместитель председателя правительства региона — министр социальной политики Анжелика Майстер, всем ветеранам становления выплата поступит в июне на банковскую карту или через почтовое отделение. Для получения денег не требуется обращаться с заявлением в Центр социальной поддержки населения — средства будут перечислены в беззаявительном порядке.