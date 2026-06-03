В Акмуллинском университете пройдет фестиваль игровых индустрий

В Технопарке Акмуллинского университета 6−7 июня состоится II фестиваль игровых индустрий «Хыялдар вакыты». Проводит его при поддержке Министерства предпринимательства и туризма РБ АНО «Агентство развития игровой индустрии». Как рассказал его директор Дамир Кучумов, в этом году ставка сделана на студентов и педагогов БГПУ имени Акмуллы не случайно, ведь игра — это один из важных методов образовательной деятельности.
— На фестивале соберутся люди, которые создают настольные, ролевые и компьютерные игры, а также образовательные проекты. Будут участвовать педагоги, предприниматели, студенты, школьники, творческие люди и любители игр. На площадках фестиваля можно будет поиграть в разные игры, посмотреть выставку игр, посетить мастер-классы по созданию игры, поучаствовать в обсуждениях и дискуссиях, презентовать свои игры инвесторам. В рамках фестиваля будут также организованы круглые столы «Игры в образовательной деятельности», мастер-класс «Игры в образовании: инструменты и геймификация», — рассказал Дамир Кучумов.
По его словам, на фестивале будет представлен 21 автор игр из республики. Принять участие в мероприятии могут жители любого региона, но, конечно основные участники будут из Уфы и близлежащих городов и районов.
— Одной из ключевых тем в этом году станет выстраивание методики по созданию образовательных игр. Как раз из 21 игры больше половины именно такие. В рамках мероприятия студенты педуниверситета увидят, как создать современные методики образовательной деятельности на основе игры, как их реализовать, в каком формате. Для педагогического университета фестиваль станет практическим пространством для изучения образовательных игр, внедрения геймификации, создания настольных прототипов и использования игровых механик в обучении и воспитании. Студенты смогут проявить себя в роли разработчиков игровых проектов, а преподаватели — ознакомиться с современными методами учебной мотивации, командной работы и проектной деятельности, — подчеркнул спикер.
Планируется, что за два дня в фестивале примут участие более 300 человек.
Директор Технопарка педагогических компетенций БГПУ имени М. Акмуллы Сергей Переверзев говорит, что сегодня педагогическое сообщество наблюдает трансформацию образовательной среды, где доминирующую роль начинают играть интерактивные и иммерсивные подходы. Игровые технологии и игропрактики в современном образовании — это уже не вспомогательный элемент, а фундаментальный инструмент, позволяющий решать сложнейшие задачи: от повышения вовлеченности учащихся до формирования критического мышления и гибких навыков.
— Технопарк универсальных педагогических компетенций им. М. Акмуллы планомерно выстраивает модель игровых решений. Наша работа с Клубом молодых разработчиков игр Brain Bricks (Брайн Брикс) и реализация грантовых проектов, таких как «ИгроЛаба» Арсения Зеленкина (студент 4 курса ИФОМК), позволили создать на базе университета уникальный кластер. Мы не ограничиваемся простым использованием готовых игр. На регулярных интенсивах и мастер-классах, таких как акселератор «Таверна миров», наши студенты и методисты, а также учителя со всей республики проектируют собственные образовательные продукты. Это «умные» игры, которые уже сегодня можно интегрировать в школьные программы по различным предметам, помогая ученикам осваивать сложный материал через механику вызова и достижения, — отметил Сергей Переверзев.
Фото: Клуб молодых разработчиков игр «Brain Bricks» (Брайн Брикс).
Эксперт подчеркнул, что II фестиваль игровых индустрий «Хайалдар ваҡыты» имеет для вуза стратегическое значение. Акмуллинский университет заинтересован в масштабировании этого опыта. Фестиваль — это не только площадка для демонстрации достижений, но и мощный стимул для профессионального роста будущих педагогов, которые завтра придут в школы, вооружившись самыми передовыми игровыми методиками.
— Мы уверены, что соединение традиций классического образования и динамики игровых индустрий создаст ту самую синергию, которая необходима суверенной системе образования России для подготовки кадров будущего, — заключил руководитель технопарка.
Для участия в фестивале необходимо пройти регистрацию по ссылке.