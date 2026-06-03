В Акмуллинском университете пройдет фестиваль игровых индустрий

— Одной из ключевых тем в этом году станет выстраивание методики по созданию образовательных игр. Как раз из 21 игры больше половины именно такие. В рамках мероприятия студенты педуниверситета увидят, как создать современные методики образовательной деятельности на основе игры, как их реализовать, в каком формате. Для педагогического университета фестиваль станет практическим пространством для изучения образовательных игр, внедрения геймификации, создания настольных прототипов и использования игровых механик в обучении и воспитании. Студенты смогут проявить себя в роли разработчиков игровых проектов, а преподаватели — ознакомиться с современными методами учебной мотивации, командной работы и проектной деятельности, — подчеркнул спикер.