Нижегородская область получит федеральное финансирование на новый транспорт

В 2026 году на эти цели регионам выделят 5,5 млрд руб. «Появление на дорогах современных автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов преображает города. Делает их удобными для жизни. И наши граждане уже видят реальные изменения. Расширяются маршрутные сети, сокращается время в пути и повышается комфорт для граждан. Улучшается и экологическая ситуация», — отметил председатель правительства Михаил Мишустин.