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В Екатеринбурге с компании взыскали более 159 тысяч за задержку зарплаты

Свердловский работодатель задержал зарплаты сотрудникам.

Источник: Комсомольская правда

Верх — Исетский райсуд Екатеринбурга взыскал в пользу уволенного сотрудника деньги. Компания задолжала работнику деньги за три месяца. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

В январе в компании провели проверки. Специалисты установили, что здесь рассчитывались с уволенными сотрудниками несвоевременно. Тогда работодателю внесли представление об устранении нарушений. Однако проблема повторилась вновь.

— Рассмотрен иск в интересах одного из бывших работников компании. Суд взыскал с ООО «Торговый Дом СЭМ» задолженность по зарплате — 135 721 рубль, компенсацию за задержку зарплаты — 13 644 рубля, — сказано в сообщении. — Также в пользу работника взыскали компенсацию морального вреда — 10 000 рублей.

Сказано, что при выплате из указанных сумм удержат НДФЛ. Заочное решение суда еще не вступило в законную силу. Стороны могут обжаловать его.

Свердловский облсуд уточняет, что это уже не первое подобное дело в отношении предприятия. Ранее суд помогал восстановить права другим сотрудникам.