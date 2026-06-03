В Екатеринбурге с компании взыскали более 159 тысяч за задержку зарплаты

— Рассмотрен иск в интересах одного из бывших работников компании. Суд взыскал с ООО «Торговый Дом СЭМ» задолженность по зарплате — 135 721 рубль, компенсацию за задержку зарплаты — 13 644 рубля, — сказано в сообщении. — Также в пользу работника взыскали компенсацию морального вреда — 10 000 рублей.