Бывший нападающий «Барыса» Веккьоне перешел в нижегородское «Торпедо»

«За время своей карьеры Майкл заслуженно получил репутацию универсального нападающего, который может быть одинаково полезным как при игре на краю, так и в центре. Этот фактор, а также его кубковый опыт и личностные качества командного игрока, стали определяющими для нас при его подписании. Верим, что он станет важной частью “Торпедо” и поможет команде выполнить поставленные на новый сезон задачи», — прокомментировал генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга.