Бывший нападающий «Барыса» Веккьоне перешел в нижегородское «Торпедо»

Двукратный обладатель Кубка Колдера Майкл Веккьоне поставил свою подпись под однолетним контрактом с ХК «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба нижегородской команды.
Как отмечается в пресс-релизе, уже на студенческом уровне американский форвард являлся лучшим снайпером сезона, «игроком года» в лиге, капитаном своей команды и три года подряд входил в символические сборные чемпионата.
«Не изменилась ситуация и при переходе на уровень AHL. В фарм-клубе “Вашингтона” Майкл либо единолично возглавлял список бомбардиров, либо входил в их число. Внес весомый вклад в завоевание своей командой двух Кубков Колдера — главного трофея лиги. Отметим, что своих успехов он добивался совместно с еще одним торпедовцем Бобби Нарделлой», — говорится в сообщении.
В минувшем сезоне Веккьоне выступал за казахстанский «Барыс» в Континентальной хоккейной лиге. В клубе из Астаны он стал самым результативным игроком по итогам регулярки, набрав в 65 матчах 46 очков по системе «гол+пас» (19 голов и 27 результативных передач). Шесть из его точных бросков становились для команды победными, а показатель выигранных вбрасываний составил 64,8%.
«За время своей карьеры Майкл заслуженно получил репутацию универсального нападающего, который может быть одинаково полезным как при игре на краю, так и в центре. Этот фактор, а также его кубковый опыт и личностные качества командного игрока, стали определяющими для нас при его подписании. Верим, что он станет важной частью “Торпедо” и поможет команде выполнить поставленные на новый сезон задачи», — прокомментировал генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга.
Напомним, что форвард СКА Михаил Воробьев перешел в нижегородское «Торпедо».