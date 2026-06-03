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Еще 10 многодетных семей в Ростовской области получили микроавтобусы

Региональная программа поддержки действует по поручению губернатора уже несколько лет.

Ключи от микроавтобусов получили 10 многодетных семей в Ростовской области. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

Микроавтобусы были приобретены для семей из Константиновского, Багаевского, Миллеровского районов, Таганрога, Волгодонска, Зверева, Батайска, Ростова-на-Дону и города Шахты. К многодетной семье из Неклиновского района автомобиль приехал прямо к дому.

В Ростовской области программа обеспечения вместительным транспортом действует по поручению губернатора уже несколько лет. Всего за время ее работы микроавтобусы появились в 216 донских семьях.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.