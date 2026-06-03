В Волгограде назвали адреса парковок в день матча сборных России и Буркина-Фасо

В Волгограде 5 июня, в день проведения товарищеского матча по футболу сборных России и Буркина-Фасо для посетителей будут работать 2060 парковочных мест. Как сообщили в администрации Волгограда, из этого количества 630 мест являются платными — они расположены на парковке ТРЦ «Европа Сити Молл».