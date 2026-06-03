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В Волгограде назвали адреса парковок в день матча сборных России и Буркина-Фасо

В Волгограде 5 июня, в день проведения товарищеского матча по.

В Волгограде 5 июня, в день проведения товарищеского матча по футболу сборных России и Буркина-Фасо для посетителей будут работать 2060 парковочных мест. Как сообщили в администрации Волгограда, из этого количества 630 мест являются платными — они расположены на парковке ТРЦ «Европа Сити Молл».

На остальных площадках можно оставить машину бесплатно. Так, 400 парковочных мест предусмотрено для футбольных болельщиков, которые решат приехать на автомобилях к стадиону, на улице Дымченко. Еще 880 — около Дворца спорта.

Для зрителей, которые решат воспользоваться общественным транспортом, после окончания матча к остановкам ЦПКио и Мамаев курган подадут дополнительные 30 единиц подвижного состава. Болельщики, проживающие в южных районах Волгограда и в Волжском, смогут добраться домой на двух пригородных поездах.