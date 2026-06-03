Улица Кожевенная в Нижнем Новгороде может стать первой в России «улицей-музеем»

«Решение о присвоении улице Кожевенной статуса “улица-музей” — это серьезная задача, которая потребует от нас совместной работы с правительством области и администрацией города. У нас нет готового законодательного механизма для закрепления такого уникального статуса, поэтому нам предстоит разработать правовую основу», — объяснил председатель Общественного совета при Законодательном Собрании Нижегородской области Виктор Лунин.