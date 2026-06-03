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Улица Кожевенная в Нижнем Новгороде может стать первой в России «улицей-музеем»

Депутатам предстоит разработать правовую основу для закрепления уникального статуса.

Источник: Нижегородская правда

Нижний Новгород может стать первым городом в России, где появится «улица-музей». Таким статусом хотят наделить улицу Кожевенную, сообщает пресс-служба областного Заксобрания.

На выездном заседании члены Общественного совета, депутаты регионального парламента и представители правительства области осмотрели памятники и отреставрированные культурные пространства, расположенные на улице Кожевенной. Экскурсию провел председатель правления фонда «Земля Нижегородская» Александр Сериков.

Напомним, что сейчас на улице Кожевенной и на площадях Народного Единства и Зачатской располагаются 37 культурных объектов.

«Решение о присвоении улице Кожевенной статуса “улица-музей” — это серьезная задача, которая потребует от нас совместной работы с правительством области и администрацией города. У нас нет готового законодательного механизма для закрепления такого уникального статуса, поэтому нам предстоит разработать правовую основу», — объяснил председатель Общественного совета при Законодательном Собрании Нижегородской области Виктор Лунин.

По мнению депутатов, новый статус может положительно повлиять на развитие туризма в Нижнем Новгороде, что станет примером для других городов России.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали о том, что еще несколько бетонных лего-человечков появились на улицах Нижнего Новгорода.