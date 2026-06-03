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Самарская область подписала соглашение о развитии медицинского туризма

Самарская область и медицинская организация укрепляют сотрудничество: губернатор Вячеслав Федорищев и гендиректор компании Сергей Нечаев подписали соглашение на ПМЭФ.

Источник: Комсомольская правда

На полях ПМЭФ-2026 Самарская область и АО ВТБ Медицина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере медицинского туризма. Документ завизировали губернатор Вячеслав Федорищев и гендиректор компании Сергей Нечаев.

«Это важный шаг для системы здравоохранения и позиционирования нашего региона как значимой точки на карте страны в плане медицинского туризма. Реализация соглашения открывает перспективы не только в сфере здравоохранения и экономики, но и в укреплении международных связей. Мы расширяем наше сотрудничество», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Соглашение предусматривает совместную работу по развитию региона как туристического направления. Речь идет об экспорте медицинских услуг и санаторно-курортном лечении для иностранцев. В программу войдут не только лечение и реабилитация, но и программы активного долголетия с экскурсионными маршрутами. Компания выступит интегратором: она возьмет на себя логистику, оплату и сопровождение пациентов.

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