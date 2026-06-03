Самарская область подписала соглашение о развитии медицинского туризма

Соглашение предусматривает совместную работу по развитию региона как туристического направления. Речь идет об экспорте медицинских услуг и санаторно-курортном лечении для иностранцев. В программу войдут не только лечение и реабилитация, но и программы активного долголетия с экскурсионными маршрутами. Компания выступит интегратором: она возьмет на себя логистику, оплату и сопровождение пациентов.