Астроном Сурдин: Луна может стать дешевым холодильником для центров ИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Луна может стать для Земли «абсолютно дешевой и вечной» охлаждающей площадкой для центров искусственного интеллекта. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин.
«А что касается открытий, в астрономии их довольно много. Например, такое открытие: Луна как дешевый и надежный холодильник. Мы сравнительно недавно убедились в том, что Луна дает нам абсолютно дешевый и вечный холодильник, который на Земле стоит больших денег», — поделился он на сессии «20 лет достижений: технологии, наука и люди», приуроченной к 20-летию Т-Банка.
По его словам, на данный момент охлаждение компьютеров — это «одна из главных проблем искусственного интеллекта». Компании тратят большое количество средств на то, чтобы охлаждать процессоры. Такие процессы можно удешевить за счет использования недр естественного спутника Земли, подчеркнул Сурдин.