Астроном Сурдин: Луна может стать дешевым холодильником для центров ИИ

«А что касается открытий, в астрономии их довольно много. Например, такое открытие: Луна как дешевый и надежный холодильник. Мы сравнительно недавно убедились в том, что Луна дает нам абсолютно дешевый и вечный холодильник, который на Земле стоит больших денег», — поделился он на сессии «20 лет достижений: технологии, наука и люди», приуроченной к 20-летию Т-Банка.