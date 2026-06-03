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На второй грантовый конкурс проекта «Балтийское долголетие» поступило 190 заявок

В среду, 3 июня, в министерстве социальной политики Калининградской области сообщили о.

Источник: KaliningradToday

завершении приёма документов на второй грантовый конкурс в рамках регионального проекта «Балтийское долголетие». Всего поступило 190 заявок.

Заместитель председателя правительства Калининградской области — министр социальной политики Анжелика Майстер подчеркнула, что развитию проекта уделяет особое внимание губернатор Алексей Беспрозванных. Финансирование на реализацию мероприятий стабильно растёт: если в 2024 году оно составляло 90 миллионов рублей, то в 2026 году достигло 130 миллионов рублей. «С учётом пожеланий старшего поколения “Балтийское долголетие” последовательно совершенствуется, увеличивается число организаций, заинтересованных в реализации социально значимых мероприятий», — отметила министр.

В ведомстве сообщили, что среди поступивших заявок есть как хорошо знакомые, так и новые для участников проекта мероприятия. Эксперты межведомственной комиссии оценят каждый проект через личный кабинет на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Подсчёт среднего балла и рейтингование произойдут автоматически. При распределении средств учитывается численность старшего поколения, проживающего в каждом муниципалитете.

«Балтийское долголетие» реализуется в рамках национального проекта «Семья». Ранее в 2026 году уже было поддержано 128 проектов. Для старшего поколения организуются бесплатные мастер-классы, спортивные, творческие занятия, экскурсии и другие активности. С их списком можно ознакомиться на портале «Балтийское долголетие».

Карту участника проекта за 2,5 года получили более 33 тысяч жителей Калининградской области — это женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Обратиться за документом можно в режиме онлайн через портал «Госуслуги», а также в любом отделении Центра социальной поддержки населения.