На второй грантовый конкурс проекта «Балтийское долголетие» поступило 190 заявок

Карту участника проекта за 2,5 года получили более 33 тысяч жителей Калининградской области — это женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Обратиться за документом можно в режиме онлайн через портал «Госуслуги», а также в любом отделении Центра социальной поддержки населения.