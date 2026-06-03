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На трассе Калининград — Мамоново столкнулись две легковушки, есть пострадавший

По предварительным данным, одна из машин выехала на встречную полосу.

Источник: Клопс.ru

На трассе Калининград — Мамоново столкнулись два легковых автомобиля. Об этом региональная Госавтоиснпекция пишет в своём телеграм-канале в среду, 3 июня.

Авария произошла около 08:40. По предварительной информации, водитель Škoda 1975 года рождения на правом закруглении дороги выехал на встречную полосу и врезался в Mazda. Мужчина получил травмы. Инспекторы устанавливают обстоятельства ДТП.

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