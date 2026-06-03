В Волгограде за долги продают прославившийся обрушением стен ТЦ «Арбуз»

Напомним, в 2024 году очевидцы засняли частичное обрушение стен объекта. Повреждены были листы сэндвич-панелей и крыша здания. Ранее в 2023 году в здании происходил пожар. Пламенем была охвачена одна из морозильных камер. В предыдущие периоды здание уже неоднократно выставлялось на торги.