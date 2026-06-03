Главврач Якуненко: в атакованном ВСУ автобусе в ДНР были пассажиры из Польши

Восемь человек погибли и еще 11 пострадали в результате удара украинского БПЛА по пассажирскому автобусу Подольск — Симферополь в Енакиеве. По данным медиков, в транспорте находились жители разных регионов России, а также граждане Польши. Следственный комитет возбудил дело о теракте, а в МИД России заявили, что Москва будет добиваться международного осуждения произошедшего и не исключает жесткого ответа на атаку. Что известно о трагедии — в материале «Газеты.Ru».