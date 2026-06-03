Крупнейший гастрофестиваль впервые пройдет в Нижнем Новгороде

Крупнейший гастрономический фестиваль «За одним столом» при участии ведущих шеф-поваров впервые пройдет в Нижнем Новгороде с 12 по 14 июня. Об этом рассказали в МАУК «Парк “Швейцария” (станет площадкой гастрособытия).