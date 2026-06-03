Крупнейший гастрофестиваль впервые пройдет в Нижнем Новгороде

Крупнейший гастрономический фестиваль «За одним столом» при участии ведущих шеф-поваров впервые пройдет в Нижнем Новгороде с 12 по 14 июня. Об этом рассказали в МАУК «Парк “Швейцария” (станет площадкой гастрособытия).
Главным событием фестиваля станет 100-метровый стол, который накроют ведущие рестораны Нижнего Новгорода под руководством более чем 30 шеф-поваров. На суд посетителей будет представлено более 300 авторских блюд.
Инициатором фестиваля стал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Согласно задумке, гастрофестиваль должен не только представить кулинарное многообразие, но и стать площадкой для знакомства с культурным наследием нашей страны.
Нижегородцев будет ждать Лаборатория волжской кухни, пикники, гастрономические мастер-классы и лектории, детские зоны, спортивные активности и т. д.
Отдельным направлением фестиваля станет образовательная программа. В ней примут участие студенты Института пищевых технологий и дизайна Княгининского университета Нижегородской области и программы «РЕСУРС России» Президентской академии.
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