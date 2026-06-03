Нижегородская школьница пожаловалась Мизулиной на задание ЕГЭ по химии

Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале опубликовала жалобу выпускницы из Балашихи, которая рассказала о сложностях с заданием № 33 и тестовой частью. По ее словам, даже ребята с высоким уровнем подготовки были удивлены, увидев экзаменационные варианты.