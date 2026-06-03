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Нижегородская школьница пожаловалась Мизулиной на задание ЕГЭ по химии

Выпускница из Нижегородской области пожаловалась Екатерине Мизулиной на сложное задание в ЕГЭ по химии.

Источник: Живем в Нижнем

Выпускница из Нижегородской области пожаловалась Екатерине Мизулиной на сложное задание в ЕГЭ по химии.

Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале опубликовала жалобу выпускницы из Балашихи, которая рассказала о сложностях с заданием № 33 и тестовой частью. По ее словам, даже ребята с высоким уровнем подготовки были удивлены, увидев экзаменационные варианты.

Под постом школьники из других регионов России также пожаловались на сложные задания. Среди них была выпускница из Нижегородской области, которую шокировало задание № 33.

«Даже для людей, хорошо решивших остальные задания, эти пару баллов могут быть решающими», — написала девушка.

Напомним, нижегородских школьников несколько часов не отпускали в туалет во время ОГЭ.

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