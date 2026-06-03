В Дивногорске при поддержке Эн+ открыли новое спортивно-игровое пространство для детей

Проект реализовали на принципах софинансирования. За счёт средств компании Эн+ были приобретены, адаптированы под местность и установлены два веревочных парка для дошколят, подготовлена специальная зона для отдыха родителей и мам с колясками. Также были установлены информационный стенд и малые архитектурные формы: лавочки и качалки, игровое оборудование для малышей. Со своей стороны, администрация города Дивногорска обеспечила разработку проектной документации, расчистку и планирование территории, монтаж систем освещения и видеонаблюдения.