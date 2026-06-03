В Дивногорске при поддержке Эн+ открыли новое спортивно-игровое пространство для детей

В Красноярском крае в международный день защиты детей в дивногорском семейном парке «Жарки» открыли новое спортивно-игровое пространство. Проект «Дети. Игры. Спорт» победил в грантовом конкурсе «Города со знаком плюс» компании Эн+ и реализуется при поддержке Администрации города Дивногорска и Духовно-просветительского центра «Наследие». Инициатива направлена на создание комфортных условий для полноценного досуга семей с детьми.
Проект реализовали на принципах софинансирования. За счёт средств компании Эн+ были приобретены, адаптированы под местность и установлены два веревочных парка для дошколят, подготовлена специальная зона для отдыха родителей и мам с колясками. Также были установлены информационный стенд и малые архитектурные формы: лавочки и качалки, игровое оборудование для малышей. Со своей стороны, администрация города Дивногорска обеспечила разработку проектной документации, расчистку и планирование территории, монтаж систем освещения и видеонаблюдения.
«Открытие такого пространства — яркий пример эффективного партнёрства. Для нас, как для компании, работающей в Дивногорске, важно не только производить энергию, но и создавать комфортную среду для жизни семей наших сотрудников и всех жителей Дивногорска. Мы рады, что грантовый конкурс “Города со знаком плюс” даёт возможность реализовать такие важные инициативы, — отметил директор Красноярской ГЭС Станислав Легенза.
Мероприятие началось с общего построения гостей и юных участников, после открытия для детей и их родителей была проведена спортивная программа. Кульминацией праздника стало первое прохождение маршрута детьми дошкольного и младшего школьного возраста по двум новым веревочным паркам.
«Благодаря конкурсу мы получили возможность реализовать свой проект. Основными гостями новой площадки станут семьи с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, а также воспитанники дивногорских детских садов № 7 “Одуванчик” и № 10 “Аленький цветочек”. Для них уже запущен цикл спортивно-игровых мероприятий “Быть здоровыми хотим” и профориентационный цикл “Профи-игры”, патриотические мероприятия, — рассказала руководитель проекта, директор АНО “Духовно-просветительский центр “Наследие” Ирен Коше.
Грантовый конкурс «Города со знаком плюс» направлен на поддержку долгосрочных проектов, нацеленных на качественное изменение городской среды в городах присутствия компании Эн+. В 2025 году на гранты было подано более двухсот заявок, победителями стали 11 проектов, в том числе и в Дивногорске.
"Этот проект — настоящий подарок городу к Дню защиты детей. Теперь у наших самых маленьких жителей есть безопасное, современное и специально для них оборудованное место для игр и первого спортивного опыта, — сказала заместитель главы Дивногорска Татьяна Авдеева.