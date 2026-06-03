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В Гомеле эксперты по кускам собрали орудие убийства, разбросанное по квартире

В Гомеле по кускам собрали орудие убийства, чтобы раскрыть преступление.

Источник: Комсомольская правда

Судебные эксперты в Гомеле по кускам собрали орудие убийства, чтобы восстановить жуткую картину преступления, сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области.

Убийство было совершено в середине марта в одной из квартир в Железнодорожном районе Гомеля. Погибшему мужчине было нанесено множество телесных повреждений, от которых он скончался на месте.

Эксперты обратили внимание на фрагменты древесины, разбросанные по всей квартире, и предположили, что это могут быть орудия убийства.

— Стояла задача установить, составляли ли данные фрагменты ранее одно целое, — уточнили в ГКСЭ.

Судебные эксперты из Гомеля собрали табуретку по кусочкам, чтобы восстановить картину убийства. Фото: ГКСЭ.

Была проведена многообъектная трасологическая экспертиза для исследования 15 фрагментов древесины. В итоге удалось почти полностью восстановить первоначальный вид табуретки, которой ранее были данные фрагменты.

Также задержаны подозреваемые — ранее судимые жители областного центра. В день убийства вместе с погибшим фигуранты распивали алкоголь, а потом во время ссоры его убили.

Возбуждено уголовное дело.

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