Завод арматуры требует 69 млн долга у воронежского «Турбонасоса»

Согласно Rusprofile, АО «Турбонасос» действует в составе «Роскосмоса». Предприятие создано в ноябре 1992 года как научно-производственный комплекс Конструкторского бюро химавтоматики, специализировавшийся на разработке насосного оборудования. В дальнейшем структура последовательно преобразовывалась — в филиал, затем в дочернее предприятие и в федеральное государственное унитарное предприятие. С 12 января 2012 года компания функционирует в формате открытого акционерного общества. Основные направления ее работы — производство насосов и турбин, а также инжиниринговые услуги в сфере насосостроения. Предприятие имеет собственную кафедру и аспирантуру на базе Воронежского государственного технического университета. Гендиректор — Виталий Сериков. Последние опубликованные финансовые показатели относятся к 2018 году: выручка компании сократилась на 48,9%, до 909,7 млн руб., а прибыль снизилась на 48,8%, до 36,6 млн руб.