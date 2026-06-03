Белорусский адвокат сказала, могут ли пенсионеры получать деньги с бывшей работы

Кроме того, в Беларуси в ряде случаев материальную поддержку неработающих пенсионеров регулируют отраслевые соглашения между профсоюзами и госорганами (организациями). Например, в системе связи есть тарифное соглашение на 2025 — 2027 годы, предусматривающее право на материальную помощь для неработающих пенсионеров отрасли.