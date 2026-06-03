Белорусский адвокат сказала, могут ли пенсионеры получать деньги с бывшей работы

Стало известно, могут ли в Беларуси пенсионеры получать деньги со старой работы, информирует Белорусская республиканская коллегия адвокатов.
Юрист обратила внимание, что порой пенсионеры, долгое время работавшие на одном предприятии, получают материальную помощь от бывшего работодателя. Но рассчитывать на такого рода выплаты могут далеко не все.
— Законодательством не установлена безусловная обязанность для бывших работодателей выплачивать материальную помощь всем пенсионерам, которые ранее работали в организации, — прокомментировала адвокат юридической консультации Центрального района Минска Кристина Якута-Марчук.
Выплаты, их размер, порядок и основания каждое конкретное предприятие закрепляет своими локальными нормативными актами. Также такого рода матвыплаты могут быть предусмотрены в отраслевых соглашениях.
Кроме того, в Беларуси в ряде случаев материальную поддержку неработающих пенсионеров регулируют отраслевые соглашения между профсоюзами и госорганами (организациями). Например, в системе связи есть тарифное соглашение на 2025 — 2027 годы, предусматривающее право на материальную помощь для неработающих пенсионеров отрасли.
Чтобы узнать, положена ли выплата пенсионерам, следует обратиться непосредственно к бывшему работодателю или в кадровую службу.
Тем временем белорусские автошколы будут обязаны снимать на видео уроки вождения. Так, ранее прокуратура назвала главные проблемы в работе автошкол в Беларуси.