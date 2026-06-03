Кризисную квартиру для мам и беременных открыли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде начала работать новая кризисная квартира для беременных женщин и мам с детьми, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах. Пространство рассчитано на одновременное проживание трех семей и создано для тех, кто столкнулся с потерей жилья, остался без средств к существованию или пострадал от насилия, сообщили в пресс-службе правительства региона.